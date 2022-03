Wohlfahrtsverband ruft zu gezielten Spenden auf Stand: 02.03.2022 17:12 Uhr Die Caritas hat zu gezielten Spenden für die Ukraine und für Ukraine-Flüchtlinge aufgerufen. Gebraucht werden zurzeit unter anderem Bettwäsche und Taschenlampen.

Der Wohlfahrtsverband Caritas im Norden hat dazu aufgerufen, vorerst keine Oberbekleidung für Spendentransporte in die Ukraine mehr zu spenden. Gebraucht werden vor allem Unterwäsche, Bettwäsche, Handtücher sowie Hygiene- und Kosmetikartikel für Menschen, die innerhalb der Ukraine geflüchtet sind. Das sagte Caritas-Sprecher Mathias Thees am Mittwoch bei NDR MV Live. Hilfreich wären auch Taschenlampen, Powerbanks und Handladekabel.

Geldspenden auch für langfristige Hilfe

Thees sagte, die Caritas würde die Spenden über Partnerorganisationen in der Ukraine verteilen. Geldspenden würden unter anderem für Lebensmittel benutzt, die etwa in den Nachbarländern der Ukraine gekauft werden könnten. Thees versicherte, dass die Caritas Nachweise darüber bekomme, was gekauft werde. Geld werde auch genutzt, um Flüchtlinge und Familien in der Ukraine langfristig zu unterstützen. Die Verwaltungskosten der Caritas seien gering, machten nur rund vier Prozent der Spendensummen aus. Thees riet davon ab, sich das Auto mit Hilfsgütern voll zu packen und an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. Die polnischen Behörden würden die ankommenden Flüchtlinge dort versorgen.

