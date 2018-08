Stand: 30.08.2018 10:30 Uhr

Wismar: Syrer mit Eisenkette verprügelt

In Wismar ist am späten Mittwochabend ein Syrer bei einer Attacke verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 20-Jährige allein auf dem Heimweg, als er "durch drei Deutsch sprechende Tatverdächtige angehalten und ausländerfeindlich" beschimpft wurde. Das Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen, konnte aber nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen.

Tritte und Schläge mit einer Eisenkette

Zwei der Verdächtigen schlugen dem jungen Mann dann ins Gesicht, der dritte schlug ihm mit einer Eisenkette gegen Schulter und Rippen, wodurch das Opfer zu Boden ging. Es wurde daraufhin von allen drei Angreifern getreten. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wismars Bürgermeister Beyer: "Pogromstimmung in Deutschland"

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) zeigte sich entsetzt. Er sei "total wütend" und bezeichnete die Täter als "Brandstifter". Diese Tat sei Ausdruck der "Pogromstimmung" in Deutschland, diese schwappe nun auch auf Wismar über. Seine Befürchtungen seien wahr geworden. Allerdings sei dies in der Hansestadt nicht der Alltag, sagte Beyer weiter. In Wismar gebe es eine aktive Stadtgesellschaft, die mit friedlichen Mitteln dagegenhalte. Zum Ausdruck gekommen sei dies zuletzt am vergangenen Montag vor dem Rathaus, als sich etwa 70 Menschen einer Mahnwache der Alternative für Deutschland entgegengestellt hatten.

Flüchtlingsrat: "Alltagsrassismus in Wismar Realität"

Der Flüchtlingsrat MV in Wismar zeigte sich wenig überrascht von dem Vorfall. In der Stadt haben viele Leute ein Problem mit Zuwanderern, sagte ein Sprecher. Konflikte zwischen Einwohnern und Flüchtlingen gebe es immer wieder, Alltagsrassismus sei die Realität. Man wünsche sich deshalb mehr Unterstützung von Stadtpolitik und Polizei.

