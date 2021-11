Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern finden statt

Stand: 03.11.2021 06:33 Uhr

Die Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern können in diesem Jahr mit einem Hygienekonzept wieder öffnen. Das gab Ministerpräsidentin Schwesig nach der Kabinettssitzung am Dienstag bekannt.