Stand: 07.05.2025 17:56 Uhr Schwerin: Kind von Auto angefahren - Fahrer flüchtig

Nachdem am Dienstagabend ein Kind in Schwerin angefahren wurde, sucht die Polizei nun Zeugen. Der vier-jährige Junge soll nach Polizeiangaben in der Max-Planck-Straße die Fahrbahn überquert haben, als er von einem schwarzen Auto erfasst wurde. Der Junge wurde verletzt. Der Unfallfahrer - nach ersten Erkenntnisse ein älterer Mann - soll die Unfallstelle anschließend unerlaubt verlassen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Wer am Dienstagabend gegen 18 Uhr etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

