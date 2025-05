Stand: 07.05.2025 18:30 Uhr Feuer bei der Feuerwehr: Unbekannte zünden Auto in Lüssow an

In Lüssow bei Güstrow (Landkreis Rostock) musste die Freiwillige Feuerwehr einen Brand auf dem eigenen Gelände löschen. Unbekannte hatten am Dienstagnachmittag ein altes Auto angezündet, das zu Übungszwecken auf dem Parkplatz neben der Betriebshalle der Feuerwehr abgestellt war. Die Flammen haben nicht nur den Wagen zerstört, sondern auch die Fassade des Gerätehauses beschädigt. Laut Polizei beträgt der Schaden am Haus etwa 1.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun wegen Brandstiftung.

