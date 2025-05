Stand: 07.05.2025 15:30 Uhr Neubrandenburg verstärkt innerstädtischen Nahverkehr

Das sogenannte on demand System - also ein Bus auf Abruf - soll in der Stadt Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) am 1. Juni eingeführt werden. Wer ihn bucht, kann zum Beispiel direkt von einem Stadtteil zum anderen fahren, ohne am Busbahnhof umzusteigen zu müssen. Zudem ist geplant, dass Passagiere auch dort aussteigen können, wo bisher keine Busse halten, zum Beispiel in der Innenstadt oder am Augustabad. Das Ticket für diesen Bus ist zwei Euro teurer. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat den Antrag der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe für das neue Angebot bestätigt. Ähnliches gibt es bisher nur in Greifswald.

