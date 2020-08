Stand: 18.08.2020 11:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wassermangel am Haff - Versorger muss abstellen

Ohne Vorwarnung hat der Wasserversorger in Teilen von Ueckermünde und Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nachts über mehrere Stunden das Wasser abgedreht. Laut der verantwortlichen Gesellschaft für kommunale Umweltdienste (GKU) drohten die Speicher leer zu laufen. Es gab, so Geschäftsführer Frank Strobel, keine Alternative.

Speicher konnte nachts nicht gefüllt werden

Die Speicher, die dafür sorgen, dass auch in Spitzenzeiten genug Wasser vorhanden ist, würden über Nacht wieder gefüllt werden. In diesem Fall ging aber selbst nachts der Verbrauch nur unwesentlich zurück, so dass absehbar war, dass am Tag das Wasser nicht reichen würde. Um wenigstens das Krankenhaus am Netz zu lassen, musste andernorts abgesperrt werden.

Verbrauch um 80 Prozent angestiegen

Die Situation sei in diesem Jahr dramatischer als in den Vorjahren. Zur Trockenheit kämen mehr Urlauber als in den Vorjahren und auch die Einheimischen, die anders als in normalen Jahren ihren Urlaub vermehrt zu Hause verbrächten. Während in den vergangenen Jahren im Sommer 20 Prozent mehr Wasser verbraucht wurde, ist der Verbrauch aktuell um 80 Prozent angestiegen. Für die Brunnen wäre das kein Problem, aber für die aus heutiger Sicht zu kleine Hauptwasserleitung. Die möglichst schnell durch eine größere zu ersetzen, ist nun das Ziel der GKU. Baubeginn für eine neue Leitung könnte Ende nächsten Jahres sein. Bis dahin soll eine kleine Notleitung für Entlastung sorgen und weitere Absperrungen verhindern.

Weitere Informationen Corona: Wasserverbrauch auf Usedom zu gering Auf Usedom fehlen durch die Corona-Krise die Urlauber und damit auch Wasserverbraucher. Die Anlagen sind für hohen Verbrauch ausgelegt. Die Kosten laufen weiter - die Einnahmen fehlen. mehr 43:35 Die Tricks Die Tricks mit unserem Wasser Die Tricks Für Klärwerke und Wasserversorger wird es immer schwieriger, das Wasser aufzubereiten. Mit dramatischen Folgen für Mensch und Umwelt. Jo Hiller macht sich auf Spurensuche. Video (43:35 min) Wie geht das? Wasser für Millionen Wie geht das? Jeder Bundesbürger verbraucht jeden Tag zwischen 120 und 130 Liter Trinkwasser pro Tag. Doch wo kommt unser Wasser eigentlich her? Wie wird es aufbereitet? Wie überprüft? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.08.2020 | 12:00 Uhr