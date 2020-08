Stand: 20.08.2020 07:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Warnstreiks bei zwei DRK-Krankenhäusern in MV

Die Krankenhäuser des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) und Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden heute bestreikt. An beiden Standorten werden bis zum Mittag ausschließlich Notfälle behandelt. Es entstehe kein Patientenschaden, aber ein wirtschaftlicher Schaden, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di. Geplante Maßnahmen, wie zum Beispiel Operationen, können nicht durchgeführt werden. Damit will die Gewerkschaft die Geschäftsführung der Krankenhäuser unter Druck setzen.

Forderung nach einheitlicher Bezahlung nach Tarif

Ver.di und die rund 350 Mitarbeiter fordern eine einheitliche Bezahlung nach Tarif in allen Bereichen der Krankenhäuser. Eine solche Bezahlung sei aus wirtschaftlicher Sicht derzeit allerdings nicht möglich, erklärte der Geschäftsführer der DRK-Krankenhäuser im Land Jan Weyer. Das DRK betreibe alle Bereiche in den Krankenhäusern noch eingenständig, von der Küche bis zum Pflegepersonal. Die Löhne, die unter dem Tarif lägen, würden aber aufgestockt, sollte ein Überschuss vorhanden sein, sagte Weyer weiter. Er leitet alle vier DRK Krankenhäuser im Land. Die Häuser in Neustrelitz und Teterow haben sich der Gewerkschaft ver.di allerdings nicht angeschlossen.

Weitere Informationen Mahnwache vor Gießerei in Ueckermünde Vor der Gießerei Ueckermünde haben rund 30 Mitarbeiter eine Mahnwache abgehalten. Die Beschäftigten fordern, dass sie nach Tarif in der Metall- und Elektroindustrie bezahlt werden. mehr Seenplatte: Vorerst kein Streik bei der Müllabfuhr Im Tarifstreit zwischen ver.di und dem Müllentsorger Remondis Seenplatte zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Beide Seiten wollen am 5. Juni wieder verhandeln. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 20.08.2020 | 06:00 Uhr