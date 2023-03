Warnstreik am Montag: Regionalverkehr in MV betroffen Stand: 24.03.2023 12:00 Uhr Wegen des für Montag angekündigten Warnstreiks im Verkehr müssen sich auch Reisende im Nordosten auf Ausfälle einstellen.

Die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen am Montag mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahmlegen. Auch der Regionalverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wird betroffen sein. Die private Eisenbahngesellschaft ODEG wird zudem alle Verbindungen streichen. Zwar werde die ODEG selbst nicht direkt bestreikt, heißt es vom Unternehmen, allerdings wirke sich der Streik der Fahrdienstleiter der DB Netz AG aus. Es werde auch keinen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Die Deutsche Bahn hat aber bekanntgegeben, dass alle Tickets, die für Montag ausgestellt wurden, schon ab heute gelten.

Keine Ausfälle im Nahverkehr

Im Nahverkehr sollen Straßenbahnen, Busse und Schulbusse nach Aussage von ver.di aber fahren. Wer in einem benachbarten Bundesland arbeitet und auf das Auto umsteigt, sollte mehr Zeit einplanen. Es wird erwartet, dass die Straßen voll werden. Nach Aussagen von Spediteuren drohen wegen überfüllter Straßen außderdem Lieferengpässe und Millionenverluste, wenn Ware verdirbt oder Produktionsketten nicht eingehalten werden können.

Auch die Autobahngesellschaft soll bestreikt werden, ebenso wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Die Fähren der Reederei Hiddensee beteiligen sich aber nicht am Streik.

