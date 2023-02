Stand: 28.02.2023 11:09 Uhr Warnemünde: Oliver Zielinski neuer Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung

Professor Oliver Zielinski wird am Nachmittag als neuer Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde vorgestellt. Der Experte für Umweltphysik und intelligente Technologien war vorher Professor für Marine Sensorsysteme an der Universität Oldenburg. Er folgt auf Ulrich Bathmann, der das Institut gut zehn Jahre geleitet hatte und inzwischen in Rente ist.

