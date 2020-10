Waren: Denkmal zur friedlichen Revolution eingeweiht Stand: 16.10.2020 12:50 Uhr Am 16. Oktober 1989 gingen in Waren an der Müritz rund 400 Menschen auf die Straße - Motto: "Eine Hoffnung lernt laufen". Sie waren damit die ersten im Nordosten. Daran erinnert nun ein Denkmal.

Am Freitag, auf den Tag genau 31 Jahre nach dieser ersten Demonstration, ist nun das so genannte "Erinnerungszeichen" vor der St.-Georgen-Kirche in Waren eingeweiht worden. Es zeigt verschiedene Losungen der friedlichen Revolution, eingearbeitet in Metallplatten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte zur Einweihung, 1989 habe die Demokratie ihre Stimme gefunden. "Es ist wichtig, dass sie hörbar bleibt, unabhängig und selbstbewusst. Die Demokratie braucht auch heute unseren Einsatz."

Landtagsbeschluss und Wettbewerb

Nach einem Beschluss des Landtags war ein Wettbewerb ausgerufen wurden. Das Ziel: ein Erinnerungszeichen sollte gefunden wurden, eines das die Ereignisse 1989 würdigt. Mehrere Entwürfe gingen ein, ausgewählt hatte die Jury schließlich die Idee „Perspektiven zur Freiheit“ der Stuttgarter Künstler Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper: Sprüche und Parolen aus dem Herbst 1989, eingearbeitet in Metallplatten, das Ganze begehbar und aus vielen Perspektiven zu betrachten. "Demokratie jetzt oder nie", "Freie Presse für freie Menschen", "Nie wieder Diktatur" - insgesamt haben die Künstler 20 Tafeln mit den Losungen der friedlichen Revolution in diesem Denkmal verarbeitet.

Erst Waren - dann der ganze Nordosten

Die Ereignisse in Waren glichen einer Initialzündung: In Neubrandenburg zogen am 18. Oktober 3.000 Menschen von der Johanneskirche zum Marktplatz. Eine Woche später waren es schon 30.000. In Rostock rief der spätere Bundespräsident Joachim Gauck, damals noch Pastor, zur ersten Demonstration auf. Am 19. Oktober zogen 7.000 Menschen von der Marienkirche durch die Innenstadt. Auch in Schwerin flammten Proteste auf. Neben dem Denkmal in Waren (Müritz) gibt es auch kleinere Denkzeichen in anderen Orten in Mecklenburg-Vorpommern, sowie zusätzliche Angebote im Internet, die an die friedliche Revolution erinnern.

