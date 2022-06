Walross am Strand von Rügen - Gast aus der Arktis? Stand: 16.06.2022 19:18 Uhr An einem Strand der Insel Rügen ist erstmals ein Walross gesichtet worden. Ein Beobachter habe dem Deutschen Meeresmuseum in Stralsund das mehr als zwei Meter lange Tier gemeldet, teilte das Museum am Donnerstagabend mit.

Es handle sich um die erste Sichtung eines lebenden Walrosses an der vorpommerschen Ostseeküste überhaupt, hieß es. Ein Mitarbeiter des Museums und eine Tierärztin hatten sich den Angaben zufolge sofort auf den Weg gemacht, um das Walross in Augenschein zu nehmen.

Strandabschnitt gesperrt

Der Strandabschnitt sei weiträumig abgesperrt worden. "So ungewöhnlich ein Walross an unserer Küste ist, so wichtig ist es, dass es sich hier ungestört ausruhen kann", erklärte der Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum, Michael Dähne. Das Tier soll nun weiter beobachtet werden. Laut Dähne wurde erst kürzlich ein Walross an der südöstlichen Küste Schwedens gesichtet, aber dabei handele es sich offenbar um ein anderes Tier.

Klimawandel als Ursache?

Walrosse sind nach Angaben des Meeresmuseums eigentlich meist in den polaren Gebieten des Atlantiks und Pazifiks heimisch. Nur selten würden Tiere in der Nordsee oder bis in den Skagerrak beobachtet. Im vergangenen September war ein Walross an den Ostfriesischen Inseln gesehen worden. Aber auch Sichtungen vor der spanischen Küste seien belegt. Als zunehmenden Grund für derartige Wanderungen vermuten Forscher den Verlust des permanenten Eises als Lebensraum. Der Klimawandel führe für Walrosse und Eisbären vermutlich zu drastischen Veränderungen der saisonalen Wanderungen und Aufenthaltsgebiete.

