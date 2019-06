Stand: 26.06.2019 09:23 Uhr

Waldbrand bei Lübtheen: Löschpanzer im Einsatz

Der Waldbrand in Volzrade bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist vorerst unter Kontrolle. Nach Angaben der Feuerwehr sei man jedoch für den Fall, dass der Wind auffrische für eine mögliche Evakuierung der Gemeinde Jessenitz-Werk vorbereitet. Seit den frühen Morgenstunden ist außerdem ein Löschpanzer im Einsatz, der in das Brandgebiet vordringen kann. Da der frühere Truppenübungsplatz hochgradig munitionsbelastet ist, können sich die Feuerwehrleute dem Brandherd nicht nähern. Ein zweiter Löschpanzer steht nach Angaben der Einsatzkräfte bereit.

Munitionsbunker ist nicht gefährdet

Bis zu 130 Feuerwehrleute wässern in einem Umkreis von 1.000 Metern Wege und Brandschneisen, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann. Noch brennt lediglich die Grasnarbe, Bäume sind bislang nicht betroffen. In unmittelbarer Nähe steht auch ein Bunker des Munitionsbergungsdienstes. Die dort gelagerte Munition befindet sich unter einer Erdschicht und sei sicher, so der Leiter des Bergungsdienstes, Robert Molitor.

Löschpanzer kann kurzfristig eingesetzt werden

Die Feuerwehr wird möglicherweise auch auf einen Löschpanzer zurückgreifen. Er wäre innerhalb von drei Stunden einsatzbereit. In der Region um Volzrade gibt es Sichtbehinderungen wegen der starken Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Evakuierung der Gemeinde Jessenitz-Werk, in der 210 Menschen leben, ist eine Möglichkeit.

Auffrischender Wind droht Feuer anzufachen

Größte Sorge bereitet der Feuerwehr und den Einsatzkräften das Wetter: ab heute Mittag soll es sehr windig werden. Dadurch könnte sich das Feuer doch nochausbreiten. Unklar ist weiterhin, wie lange der Einsatz dauert. Im August vergangenen Jahres konnte ein Waldbrand ebenfalls auf dem ehemaligen Übungsplatz Lübtheen erst nach mehreren Tagen gelöscht werden.

