Vorlesetag in MV unter dem Motto "Gemeinsam einzigartig" Für fast 40 Prozent der Kinder zwischen einem und acht Jahren in Deutschland gibt es nie oder nur selten eine Gute-Nacht-Geschichte. Ein schlimmer Fehler, sagt die Stiftung Lesen, und hat deshalb den Vorlesetag ins Leben gerufen.

Unter dem Motto "Gemeinsam einzigartig" gibt es heute in ganz Mecklenburg-Vorpommern private und öffentliche Vorleseaktionen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) liest zum Beispiel den Kindern an der Ori-Grundschule in Leezen vor. Und in der Schweriner Straßenbahnlinie 1 können Fahrgäste Geschichten in verschiedenen Sprachen lauschen.

Kinder und Eltern fürs Lesen begeistern

Darüber hinaus sind viele Bibliotheken, Kirchen und andere Einrichtungen im Land an der Gestaltung des Tages beteiligt. Ziel der Veranstaltungen ist es, mehr Kinder aus bildungsfernen Haushalten für das Lesen zu begeistern. Auch Eltern sollen für die Wichtigkeit des Lesens sensibilisiert werden.