Von Stavenhagen um die Welt: Zwei Freunde und ihr Trabi Stand: 19.03.2022 13:15 Uhr Rund 40.000 Kilometer haben Mirko Kizina und Martin Hofmann aus Stavenhagen schon zusammen mit ihrem Trabant de luxe "Arthur" zurückgelegt. Auf jeder ihrer Touren sammeln sie für einen guten Zweck.

Ihre Sponsoren zahlen für jeden gefahrenen Kilometer mit dem Trabant. Mit den Spenden haben die beiden Männer schon eine Frühchenstation unterstützt oder den Fußball-Nachwuchs in ihrer Heimat. Bei ihrer letzten Reise gingen 1.500 Euro und zwei Batterien an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neubrandenburg. Hauptberuflich betreibt Mirko Kizina ein Eiscafé in Stavenhagen, Martin Hofmann studiert gerade.

Mehr als 47 Länder in sieben Jahren

Bereits seit sieben Jahren bereisen die Freunde mit ihrem Auto die Welt. Dabei waren sie bereits in allen 47 europäischen Ländern und in vielen weiteren in Asien. Über die Abenteuer, die sie unterwegs erleben, schreiben Mirko Kizina und Martin Hofmann aktuell ein Buch. Für sie ist ihr Trabi "Arthur" mit dem Baujahr 1987 mehr als nur ein Auto: "Trabi ist Kult. Alleine die Optik, die Form vom Auto. Der Sound, der Duft, einfach alles."

