Viele tote Fische in Gewässer in Westmecklenburg - Polizei ermittelt Stand: 20.08.2022 07:00 Uhr In Westmecklenburg gibt es offenbar ein Fischsterben. Im Wallensteingraben nördlich von Bad Kleinen wurden massenhaft tote Fische gefunden.

In einem Zufluss des Wallensteingrabens nahe Losten (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist eine ungewöhnlich hohe Anzahl toter Fische gefunden worden. Das teilte das Landeswasserschutzpolizeiamt in Mecklenburg-Vorpommern mit. Demnach habe die Polizei am Freitag die Ermittlungen aufgenommen. Beamte stellten dabei eine Vielzahl toter Fische verschiedener Arten und Größen im Gewässerlauf Rummelbeck fest. Sie ist ein Zufluss des Wallensteingrabens, der den Schweriner See mit der Ostsee verbindet.

Gülle Schuld am Fischsterben?

Die Ursache für das Fischsterben ist derzeit noch unklar. Es seien Gewässerproben entnommen und Fische sichergestellt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Gewässerverunreinigung und hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Anwohner vermuten als Ursache für das Fischsterben eine Verunreinigung durch Gülle. Sie hatten bereits Anfang der Woche in der Rummelbeck trübes Wasser und üblen Gestank beobachtet. Der Landesanglerverband wurde dann am Freitag über tote Fische informiert und alarmierte die Polizei.

Ähnlicher Fall vor einigen Jahren

Mario Voigt, Umweltschutzbeauftragter des Landesanglerverbandes, zeigte sich sich bestürzt. Jahrelange Arbeit mit dem Bau von Fischtreppen sei mit einem Schlag zunichte gemacht. Noch in Moidentin, einige Kilometer flussabwärts, trieben im Wallensteingraben am Freitagabend Hunderte verendete Fische - darunter viele Bachforellen. Bereits 2014 gab es einen ähnlichen Fall. Damals wurde der Verursacher ermittelt und zu einer Geldstrafe verurteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.08.2022 | 07:00 Uhr