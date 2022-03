Viel Fluglärm durch militärische Übungsflüge über MV Stand: 31.03.2022 15:36 Uhr In weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns war heute ungewohnter Fluglärm zu hören. Grund waren militärische Übungsflüge der Bundeswehr.

Wie aus Daten der Deutschen Flugsicherung hervorgeht, war sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag für jeweils rund zwei Stunden ein großer Teil des Luftraums für militärische Übungsflüge ausgewiesen. Der Streifen war rund 150 Kilometer breit und reichte von Rügen bis nach Brandenburg. In Flughöhen über drei Kilometern führten dort Bundeswehr-Piloten Manöver durch.

Auf dem Weg in den Übungsluftraum sei es durchaus üblich, dass die Kampfjets im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch in den Tiefflug übergehen, so die "Informationsstelle Flugbetrieb" der Bundeswehr. Zuletzt wurden Mitte März in der Region um Rostock vermehrt abendliche Übungsflüge durchgeführt.

