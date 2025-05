Stand: 09.05.2025 16:35 Uhr Blinder Passagier versteckt sich auf Schweden-Fähre

Die Besatzung einer Fähre hat am Donnerstag auf der Überfahrt von Trelleborg nach Rostock einen "blinden Passagier" an Bord festgestellt. Der 29-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit sollte am Vortag von Travemünde aus nach Trelleborg abgeschoben werden. In Schweden angekommen, stieg der Mann allerdings nicht ab und versteckte sich auf dem Schiff. Dort entdeckten ihn Besatzungsmitglieder. Als die Fähre aus Schweden kommend im Rostocker Überseehafen anlegte, kontrollierte ihn die Bundespolizei und nahm ihn fest. Sie kontaktierten die schwedischen Behörden und organisierten für Freitag eine erneute Zurückschiebung. Diesmal in Begleitung von Bundespolizisten aus Rostock.

