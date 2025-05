Stand: 09.05.2025 16:07 Uhr Feuer in Waren: Rentner steckt ausversehen seinen Schuppen an

In Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitag im Bereich "Am Sandkamp" ein Schuppen abgebrannt. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte ein Rentner mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichten wollen. Dabei fing auch sein Schuppen Feuer und wurde total zerstört. Auch mehrere Bäume sind durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindern. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 09.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte