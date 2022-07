Veranstalter zufrieden mit Greifswalder Fischerfest Stand: 17.07.2022 19:17 Uhr Endlich wieder Fischerfest "Gaffelrigg" in Greifswald-Wieck: Nach zweijähriger Corona-Pause lockte das maritime Volksfest Zehntausende Besucher an. Beitrag anhören 1 Min

Die Stadt Greifswald als Veranstalterin ist mehr als zufrieden. Bis Sonntagmittag hätten bereits rund 60.000 Menschen das Festgelände besucht, hieß es.

Schiffsparade "Gaffelrigg" als Höhepunkt

Den Höhepunkt gab es am Abend mit der Band Karussell, die ihre Hits aus vier Jahrzehnten spielten Zum Abschluss des Fischerfestes startete die Lichtershow "Ryck in Flammen". NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentierten das Greifswalder Fischerfest. Seit Freitag gab es ein vielfältiges Programm. Höhepunkt des dreitägigen Fischerfestes war die traditionelle Schiffsparade "Gaffelrigg". Dabei passierten zahlreiche Schiffe - darunter 40 Museums- und Traditionsschiffe - die Wiecker Klappbrücke. Wegen andauernder Überholungsarbeiten führte in diesem Jahr nicht das 35 Meter lange Segelschulschiff "Greif" die Gaffelrigg an. Stattdessen fuhr das ehemalige Lotsenversetzschiff "Bremerlotse" an der Spitze.

