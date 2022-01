VBE berechnet höheren Lehrermangel Stand: 25.01.2022 17:15 Uhr Der Lehrerverband Bildung und Erziehung kritisiert die Kultusministerkonferenz. Laut einer aktuellen Untersuchung fehlen bis 2030 bundesweit 81.000 Lehrer - deutlich mehr als von den Kultusministern prognostiziert.

Der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) erwartet, dass in den nächsten Jahren deutschlandweit deutlich mehr Lehrkräfte fehlen, als die Kultusministerkonferenz bisher einplant. Der VBE hatte Bildungsforscher Klaus Klemm beauftragt, die Modellrechnungen der Kultusministerkonferenz zu prüfen und hat dazu heute eigene Zahlen vorgelegt.

81.000 Lehrer fehlen laut Studie

Der Studie zufolge, fehlen bis zum Jahr 2030 mindestens 81.000 Lehrkräfte an den Schulen- und zwar bundesweit. Weitere 74.000 Pädagogen würden gebraucht, um den versprochenen Ausbau von Ganztagsschulen, die Umsetzung der Inklusion sowie die besondere Förderung an sogenannten Brennpunkt-Schulen umzusetzen. Die Kultusministerkonferenz hatte in ihren jüngsten Berechnungen nur eine Lücke von 13.000 Lehrerinnen und Lehrern ausgewiesen.

VBE fordert Verbesserung der Lehrerausbildung

Der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann nannte diese Modellrechnungen eine "Mogelpackung". Politik müsse aufhören, sich den Lehrkräftemangel schön zu rechnen. Beckmann forderte eine sofortige Fachkräfteoffensive für die Schulen. Unter anderem müsse die Lehramtsausbildung ausgebaut und verbessert werden sowie die Arbeitsbedingungen für Lehrer deutlich attraktiver werden.

Lehrer fehlen in Naturwissenschaften

Das findet auch der VBE-Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Blanck. Er verweist auf den Konkurrenzkampf um Fachkräfte und mahnt eine Reform des Lehramtes an, damit mehr Nachwuchslehrkräfte an den Schulen ankommen. Es gehe auch darum nicht noch mehr Lehrer an die Wirtschaft zu verlieren. Schon jetzt fehlten die meisten Lehrkräfte in den naturwissenschaftlichen Fächern sowie der Mathematik und Informatik, so Blanck. Er fordert von der Landesregierung, belastbare Zahlen zum Lehrkräftebedarf in den nächsten Jahren vorzulegen.

Weitere Informationen Lehrergewerkschaft VBE: Rot-Rot lässt Lehrer enttäuscht zurück Die Bildungspläne der künftigen rot-roten Landesregierung in MV bleiben laut VBE weit unter den Forderungen, die die Linke zuvor gestellt hatte. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.01.2022 | 15:00 Uhr