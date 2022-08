Usedom: Traktor kollidiert mit Hochspannungsleitung und fängt Feuer Stand: 04.08.2022 07:00 Uhr Bei zwei Traktorenbränden in Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch hohe Sachschäden entstanden. Ein Traktor auf Usedom fing durch eine Hochspannungsleitung Feuer.

Ein Traktorfahrer hat am Mittwochabend in Benz bei Heringsdorf auf Usdeom eine über einem Acker gespannte Hochspannungsleitung übersehen und ist darin hängengeblieben. Der 23 Jahre alte Fahrer wurde durch den Strom leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Mann konnte sich aus dem Fahrzeug befreien, bevor der Traktor samt Anhänger Feuer fing. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 400.000 Euro. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten musste der Strom in den Gemeinden Benz, Heringsdorf und Korswandt kurzzeitig abgestellt werden.

Längere Leitung durch Hitze

Der Traktor kollidierte mit seiner ausgefahrenen Förderschnecke mit der Hochspannungsleitung. Die hatte sich aufgrund der Wärme ausgedehnt. Eine Kupferleitung kann bei steigenden Temperaturen mehrere Meter an Länge gewinnen und damit auch deutlich tiefer hängen.

Traktor und Ballenpresse auf Feld abgebrannt

Auf einem Feld bei Oldenstorf im Landkreis Rostock ist ein Traktor samt Ballenpresse in Brand geraten. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt. Der entstandene Schaden beläuft sich demnach auf rund 350.000 Euro. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden rückten mit 47 Kräften und sechs Fahrzeugen an. Der Brand hatte bereits auf den Stoppelacker übergegriffen und sich auf etwa 1,5 Hektar ausgebreitet. Er konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die landwirtschaftlichen Maschinen brannten allerdings in voller Ausdehnung, so dass nur noch ein kontrolliertes Abbrennen möglich war.

