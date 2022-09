Stand: 15.09.2022 13:29 Uhr Usedom: Autofahrer schläft mit 3,11 Promille an roter Ampel ein

Die Polizei hat in Zinnowitz auf Usedom einen Autofahrer mit 3,11 Promille Alkohol im Blut festgesetzt. Der 39-Jährige war laut Polizei am Mittwochabend an einer roten Ampel eingeschlafen. Hinzugerufene Rettungskräfte blockierten demnach die Weiterfahrt und brachten den Mann nach Wolgast ins Krankenhaus. Dort wurde Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Mann muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr stellen, wie es von der Polizei weiter hieß.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.09.2022 | 14:00 Uhr