Stand: 16.03.2020 12:35 Uhr Urlauber verlassen Inseln

Nach dem Aufruf von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verlassen erste Urlauber die Ostseeinseln Mecklenburg-Vorpommerns. Unter Gastronomen und Hoteliers in Binz auf Rügen herrscht nach Informationen von NDR 1 Radio MV Unsicherheit über die Frage, ob und wann sie ihre Gäste tatsächlich auffordern sollen, die Insel zu verlassen. Auf Poel wird die Polizei beispielsweise am Abend beginnen, an der Zufahrt zur Insel Fahrzeuge zu kotrollieren. Demnach kann Poel bis auf Weiteres nur vor Personen befahren werden, die ihren Wohnsitz auf der Insel haben, dort arbeiten oder etwas liefern.

Nord- und Ostseeinseln werden schrittweise abgeriegelt

Die bei Urlaubern beliebten Ostseeinseln Rügen, Usedom, Poel und Hiddensee werden schrittweise abgeriegelt. Auch die übrigen deutschen Nord- und Ostseeinseln werden für Touristen gesperrt. Darauf hatten sich die Regierungchefs der Küstenländer Stephan Weil (SPD), Daniel Günther (CDU) und Manuela Schwesig (SPD) am Wochenende geeinigt, wie die Staatskanzlei am späten Sonntagabend mitteilte. "Wir werden den Tourismus für ganz Mecklenburg-Vorpommern massiv einschränken und fangen mit den Inseln an - Schritt für Schritt", sagte Schwesig NDR 1 Radio MV.

Nur Einheimische dürfen bleiben

Nur wer seinen ersten Wohnsitz auf einer der Inseln an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns hat oder dort arbeitet, darf weiter dorthin. Urlauber sind aufgerufen, den Heimweg anzutreten. Die Versorgung der Inseln mit Gütern des täglichen Bedarfs werde weiterhin sichergestellt. Grund für die Abriegelung sei, dass die Gesundheitssysteme der Inseln nicht auf eine größere Zahl von mit dem Coronavirus infizierten Menschen vorbereitet seien. "Meine Bitte ist, dass alle verstehen, dass wir total gerne Tourismusland sind und unsere Gäste hier immer willkommen sind, dass wir aber zum Schutz der Bevölkerung und zum Schutz der Gäste gemeinsam in den nächsten Wochen alles dafür tun müssen, soweit wie möglich zu Hause zu bleiben und unser öffentliches Leben einzuschränken - und dazu gehört leider auch der Urlaub", so Schwesig.

Schwesig: Tourismus wird eingeschränkt

Schwesig rief außerdem dazu auf, sich nicht auf den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern zu machen, um ein Hotel oder eine Ferienwohnung zu beziehen. "Wir brauchen nach meiner Einschätzung eine bundesweite Einschränkung des Ferienreiseverkehrs. Wir werden Regeln treffen für die gesamte Tourismusregion. Das betrifft die Inseln, aber auch das Festland", so Schwesig weiter. Den Menschen sei anders nicht zu erklären, warum Schulen und Kitas geschlossen würden, aber Urlauber nach Mecklenburg-Vorpommern kommen könnten.

Bürgertelefone zum Coronavirus Zentrale Hotline des Wirtschafts- und Gesundheitsministeriums:

(0385) 588 - 5888

Mo. bis Do. 9 - 12 Uhr / 13 - 15 Uhr sowie Fr. 9 - 12 Uhr



Hotlines des Sozialministeriums:

(0385) 588 - 1999-7 und (0385) 588 - 19999 für Fragen rund um Krippen, Kindergärten, Horte und Kindertagespflegestellen

(0385) 588 - 19995 und (0385) 588 - 19997 für Fragen zu Pflege- und sozialen Einrichtungen

Mo. - Fr. 9 bis 18 Uhr



Hotline vom Kinderschutzbund für gestresste Eltern:

(0385) 479 - 1570

Mo. - Fr. 14 bis 17 Uhr



Seelsorge-Hotline der Nordkirche für Alte und Kranke:

(0800) 454 0106

täglich 14 bis 18 Uhr



Hotline des Landwirtschaftsministerium:

(0385) 588 - 6599

Mo. - Fr. 8 bis 17 Uhr



Gesundheitsamt Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:

(0395) 57087 - 5330



Landkreis Vorpommern-Greifswald:

(03834) 8760 - 2300

Mo. - Fr. 8 - 20 Uhr, Sa. + So. 9 - 12 Uhr



Landkreis Vorpommern-Rügen:

(03831) 357 - 1000

E-Mail: corona-fragen@lk-vr.de



Landkreis Nordwestmecklenburg:

(03841) 3040 - 3000

Mo. bis Do. 9 - 12 Uhr / 13 - 17 Uhr sowie Fr. 9 - 12 Uhr



Landeshauptstadt Schwerin:

(0385) 545 - 3333

Mo. bis Do. 8 - 16 Uhr sowie Fr. 8 - 12 Uhr



Landkreis Rostock:

(03843) 7556 - 9999

Von 7 bis 22 Uhr geschaltet



Landkreis Ludwigslust-Parchim:

(03871) 722 - 8800

Mo. bis Do. 8 -12 Uhr/13 - 16 Uhr sowie Fr. 8 - 13 Uhr, Sa. und So. 9 - 16 Uhr

