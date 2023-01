Upahl: Sicherheitsmaßnahmen für Bürgerversammlung Stand: 31.01.2023 06:32 Uhr Am kommenden Freitag plant der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Bürgerversammlung zur geplanten Container-Unterkunft für Flüchtlinge in Upahl. Jetzt hat der Kreis dazu Sicherheitsmaßnahmen beschlossen.

Da das Ziel der Versammlung der Austausch mit den Bürgern Upahls ist, dürfen ausschließlich Einwohner, die in Upahl gemeldet sich, daran teilnehmen. Am Eingang sollen Ausweis-Kontrollen durchgeführt werden. Gewerbetreibende, die nicht in Upahl gemeldet sind, können sich beim Kreis eine sogenannte Buisiness-Karte abholen.

Schutz der Veranstaltung durch Sicherheitskräfte

Die Versammlung, die jetzt in die Sporthalle des Gymnasiums am Tannenberg in Grevesmühlen verlegt wurde, soll durch Sicherheitskräfte geschützt werden. Bei einer Kreistagsitzung Ende vergangener Woche kam es teilweise zu Tumulten bei einer Protestdemonstration von 700 Menschen. Einige Teilnehmer wollten in den Sitzungssaal eindringen. Die Polizei musste sie zurückdrängen.

