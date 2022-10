Uni Rostock wählt Medien-Wissenschaftlerin zur Rektorin Stand: 26.10.2022 18:18 Uhr Das Konzil der Universität Rostock hat Prof. Elizabeth Prommer zur Rektorin gewählt. Damit steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der gut 600 Jahre alten Hochschule.

Mehr als 600 Jahre nach ihrer Gründung wird der Rektorenposten der Rostocker Universität zum ersten Mal von einer Frau übernommen. Das Konzil wählte am Mittwoch die Medienwissenschaftlerin Prof. Elizabeth Prommer an die Spitze der Hochschule. Sie setzte sich gegen den Mathematik-Professor Klaus Neymeyr durch. Elizabeth Prommer tritt damit Anfang kommenden Jahres die Nachfolge von Prof. Wolfgang Schareck an, der nach 13 Amtsjahren in den Ruhestand geht. "Mein Ziel ist die Universität Rostock als ein Ort, an dem akademische Vielfalt und Diversität gelebt und gefördert wird, ein Ort, an dem sich junge Menschen entfalten können, aber auch ein Ort, an dem gern und gut zusammengearbeitet wird", so die neue Rektorin.



Prommer lehrt und forscht seit 2011 in Rostock

Elizabeth Prommer leitet als Direktorin seit 2011 das Institut für Medienforschung an der Universität Rostock. Vor ihrer Berufung nach Rostock war sie unter anderem als Professorin an der Universität Wien und an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Babelsberg tätig sowie Stationen in München, Hamburg, Berlin.

Prommers Gegenkandidat Klaus Neymeyr ist seit 2003 Professor für numerische Mathematik an der Universität Rostock, seit 2014 ist er Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Bevor er in Tübingen Mathematik studierte und sich habilitierte, hatte er bereits – ebenfalls in Tübingen – in Chemie promoviert.

