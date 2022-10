Stand: 29.10.2022 11:05 Uhr Unfall auf A24: Auto überschlägt sich

Auf der A24 hat sich zwischen Hagenow und Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Sonnabendmorgen ein Mann mit seinem Auto überschlagen. Der 69-Jährgie konnte nur durch die Hilfe von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht involviert. Wie es überhaupt dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Laut Polizei wird der Schaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

