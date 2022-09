Unbekannte stehlen mehr als 40 Gullydeckel in Vorpommern Stand: 15.09.2022 05:51 Uhr Seit Anfang der Woche sind mehr als 40 Gullydeckel in verschiedenen Orten an der Grenze zu Polen gestohlen worden. Die Polizei warnt vor Löchern in Straßen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ordnungsämter haben die Stellen mit Warnbaken gekennzeichnet.

Zunächst war von mehr als 20 Gullydeckeln die Rede, am Donnerstag waren aber noch weitere Fälle bekannt geworden. Laut Polizei sind die gusseisernen Deckel unter anderem in Neubrandenburg, Penkun und Brietzig bei Pasewalk entwendet worden. Bei dem Tatfahrzeug handelt es sich den Angaben zufolge um einen dunklen Transporter mit einer rot-weißen Aufschrift an der Fahrzeugseite. Als Aufschrift sei das Wort "Autoteile" erkennbar gewesen.

So sieht einer der Täter aus

Nach Angaben der Polizei sieht einer der Täter wie folgt aus: Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und sehr korpulent sein. Bei den Diebstählen am Mittwoch soll er ein weißes T-Shirt getragen haben. Seine Haarfarbe wird als dunkel beschrieben.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden - entweder in Friedland unter der Telefonnummer 039601/3000 oder in Neubrandenburg unter 0395/55825224.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.09.2022 | 07:00 Uhr