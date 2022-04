Ukrainische Geflüchtete: Lange Wartezeiten bei den Behörden sorgen für Frust Stand: 29.04.2022 11:00 Uhr Bevor Geflüchtete aus der Ukraine in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten können, brauchen sie eine Fiktionsbescheinigung von der zuständigen Ausländerbehörde. Bis sie diese bekommen, vergehen meist Wochen und Monate, obwohl die Ämter am Limit arbeiten.

von Melanie Jaster, NDR 1 Radio MV

Seit Anfang März warten Valentina und Anastasiya Korotkova auf eine Rückmeldung vom Rostocker Migrationsamt. Die Schwestern sind mit ihren Kindern Kyrylo und Tatyana, einer Katze und zwei Hamstern aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa geflohen und vorübergehend in Rostock bei Bekannten untergekommen. Gemeldet und registriert sind sie bereits, nun möchten sie eine Wohnung beziehen und eigenes Geld verdienen. "Wir wollen Deutsch lernen, arbeiten und einfach ein normales Leben", sagen Valentina und Anastasiya Korotkova. Doch solange sie ihre Fiktionsbescheinigung nicht haben, eine Art Vorstufe der Aufenthaltserlaubnis, hängen sie praktisch in der Luft.

Potenzieller Arbeitgeber kann sie nicht einstellen

Der Manager des B&B Hotels auf der Rostocker Holzhalbinsel, Alexander Falke, würde die beiden Frauen gerne als Reinigungskräfte einstellen. "Es ist ärgerlich: Wir wollen helfen, aber wir können nur warten", sagt Falke. Alles stehe und falle mit der Fiktionsbescheinigung. "Ich könnte ihnen einen Job geben, sie bei der Krankenkasse anmelden, sie könnten sich eine Wohnung suchen", so Falke weiter. Bis dahin bekommen Valentina und Anastasiya Korotkova ihr Geld vom Sozialamt - jeweils 364 Euro pro Monat plus Geld für Unterkunft, Möbel oder Warmwasser. "Aber sie würden lieber ihr eigenes Geld verdienen und ihr Leben auch mit Würde gestalten, und zwar selbstbestimmt", sagt Falke.

Rostocker Migrationsamt arbeitet am Limit

Der Hotelmanager hilft den beiden Ukrainerinnen bei der Kommunikation mit den Behörden so gut er kann. "Wir verstehen auch, dass im Rathaus wirklich alle bis zum Anschlag arbeiten", betont Falke. "Aber die letzte Auskunft wegen der Fiktionsbescheinigung war: Wir sollen auf eine Mitteilung vom Amt warten." Und das sei inzwischen beinahe zwei Monate her. "So ein Prozess kann durchaus Monate dauern", bestätigt der Sprecher der Rostocker Stadtverwaltung, Ulrich Kunze, auf Anfrage. "Aber wir nutzen bereits alle Möglichkeiten und Wege, um den Prozess so gut es geht zu beschleunigen."

Schutz vor unseriösen Jobs

Ein Grund, weshalb die Bearbeitung der Anträge so lange dauert, sei, dass das Migrationsamt sicherstellen will, dass Geflüchtete auch an seriöse Jobs geraten. "Sie sollen auch erst einmal in Ruhe ankommen und Deutsch lernen können", so Kunze. Das sei wichtiger, als sofort einen Job anzufangen, der vielleicht auch nicht der eigenen Qualifikation entspricht. Aktuell beziehen laut Kunze in der Stadt Rostock 2.200 ukrainische Geflüchtete Sozialleistungen. Von ihnen seien 1.700 vollständig registriert und 1.300 hätten auch bereits eine Fiktionsbescheinigung, mit der sie arbeiten gehen können. Valentina und Anastasiya Korotkova hoffen, dass auch sie bald loslegen können.

Scheinbar bundesweite lange Wartezeiten

"Die langen Wartezeiten sind wohl ein Bundesproblem", vermutet die ehrenamtliche Bürgermeisterin von Bernitt (Landkreis Rostock), Birgit Czarschka. Sie kümmert sich aktuell um 15 ukrainische Geflüchtete, die vor Kurzem in ihrer Gemeinde angekommen sind. Auch sie haben bisher keine Fiktionsbescheinigung bekommen. "Die Termine ziehen sich schon bis in den Juni rein", sagt Czarschka. Grundsätzlich sei sie aber zufrieden mit der Kommunikation mit dem Landkreis und der Ausländerbehörde. Diese hat inzwischen auch sonnabends geöffnet, um den Bearbeitungs-Stau zu minimieren. Im Landkreis Rostock sind laut Czarschka mindestens 1.800 Geflüchtete angekommen. Pro Registrierung rechnet sie mit mindestens einer halben Stunde Bearbeitungszeit. Ihrer Meinung nach ist das Problem vor allem, dass die notwendige Technik für eine schnellere Bearbeitung fehlt. "Es wäre also nur wünschenswert, wenn da vom Bund nachgesteuert wird."

17 Wohnungen für Geflüchtete in Moisall bei Bernitt

Bis alle benötigten Unterlagen da sind, nutzen die Ukrainerinnen und Ukrainer in Bernitt die Zeit, um Deutsch zu lernen und sich in der Gegend zurecht zu finden. Möglich ist das durch die Hilfe von engagierten Freiwilligen aus den umliegenden Dörfern. Diese haben zunächst 17 leerstehende Wohnungen in Moisall bei Bernitt hergerichtet, damit Geflüchtete darin leben können. Die Miete übernimmt der Landkreis. Mehrmals die Woche kommen außerdem eine Dolmetscherin und drei Ehrenämtler, die Deutsch unterrichten den Ukrainern und Ukrainerinnen die Umgebung zeigen. "Sie fahren dann zum Ortseingangsschild nach Bützow, gehen zu Fuß durch die Stadt und lernen: Wo ist der nächste Arzt, das Krankenhaus, das Rathaus oder die Bushaltestelle - eben wichtige Dinge, die sie brauchen, um selbstständig zu leben", so Czarschka. So könnten sie die Zeit bis zu ihren Terminen im Juni gut nutzen und vor allem erstmal zur Ruhe kommen.

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine: Evakuierung in Mariupol geplant Generalsekretär Guterres hatte gestern erklärt, die UNO tue alles, um eine Evakuierung aus dem umkämpften Stahlwerk zu erleichtern. Die News im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.04.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge