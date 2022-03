Ukraine-Krieg: Hilfsbereitschaft in Mecklenburg-Vorpommern groß Stand: 10.03.2022 13:22 Uhr Aus der Idee "Wir müssen etwas machen" wurde ein ganzer Konvoi. Der Sportverein MSV Pampow hat einen Transport zur polnisch-ukrainischen Grenze geschickt. Außerdem hat Mike Schulz von der Insel Rügen sich auf den Weg gemacht, um Tiere in der Ukraine zu retten.

von Annette Ewen, NDR Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg

Am Anfang stand die Idee, etwas für die Menschen im Kriegsgebiet zu tun. Am Ende packte der MSV Pampow mit Hilfe eines ukrainischen Kulturvereins den vereinseigenen Mannschaftsbus und vier Kleintransporter voll mit Hilfsgütern: darunter Lebensmittel, gespendet vom örtlichen Lebensmittelhändler und Medikamente im Wert von 30.000 Euro. Auf dem Rückweg sollten Geflüchtete mit nach Deutschland genommen werden. Nach 26 Stunden Fahrt kam der Konvoi an der polnisch-ukrainischen Grenze an. Knapp 50 Flüchtlinge haben die Pampower nach Deutschland gebracht.

Tierrettungsaktion mit dem Urlaubsbus

Eigentlich macht er mit seinem VW-Bus Touren durch aller Herren Länder, jetzt hat Maik Schulz mit seinem Bulli eine Aktion zur Tierrettung in der Ukraine gestartet. Über Facebook nahm er Kontakt zu einem Tierschutzverein auf. "Dann habe ich Koordinaten bekommen, wo ich hinfahren sollte. Und dann ging alles sehr schnell", erzählt er. Von der Idee bis zur Abfahrt sei nur ein Tag vergangen. Sein Ziel war ein Sammelpunkt auf ukrainischer Seite, um Tierfutter auszuladen und Tiere aus dem Krisengebiet zu retten. "Die Situation dort kann ich gar nicht in Worte fassen", sagt Maik Schulz. Mit 15 Hunden im Bus machte er sich auf den Rückweg, einem davon hat er sogar ein neues Zuhause bei sich geschenkt.

