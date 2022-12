Turmleuchten Warnemünde: Neustart zum Jahresbeginn Zweimal ist das Turmleuchten in Rostock-Warnemünde am 1. Januar ausgefallen. Zum Jahresbeginn 2023 startet es wieder – unter dem Motto "Für Euch".

Am 1. Januar 2023 soll es am Leuchtturm in Rostock-Warnemünde wieder das traditionelle Turmleuchten geben. Nachdem es zweimal zum Jahresbeginn an der Mole ruhig bleiben musste, startet um 18 Uhr die Laser-, Feuerwerks-, Licht- und Musikshow. Wie die Veranstalter mitteilten, beginnt das Vorprogramm an der Promenade bereits um 15 Uhr. Der Zutritt ist wieder kostenfrei.

Optische Zusatzelemente

Das Motto des Turmleuchtens im Jahr des 125. Jubiläums des Warnemünder Leuchtturms lautet "Für Euch". "Wir wollen ein Signal setzen in einer Zeit voller Unsicherheiten, den Einheimischen und Gästen im Ostseebad einen Moment schenken, in dem sie gut unterhalten und fasziniert werden können", so Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Die Show am 1. Januar 2023 werde nur einmal aufgeführt und vorher nicht geprobt, so die Veranstalter. Sie versprachen "optische und technische Zusatzelemente, die es bei einem Turmleuchten so noch nie gegeben hat".

Zweimal zum Jahresbeginn ausgefallen

Das Turmleuchten wird 2023 vom Leuchtturmverein und der Agentur "Hanse Event" veranstaltet und von zahlreichen Sponsoren unterstützt. In den vergangenen Jahren kamen Zehntausende Zuschauer zum Turmleuchten. Zum Jahresanfang 2021 musste das Turmleuchten allerdings wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 2022 fand es erst im April statt.

