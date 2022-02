Tourismusbranche schlägt 3G-Modell vor Stand: 04.02.2022 16:37 Uhr Der Landestourismusverband hofft mit Blick auf den Sommer auf wieder steigende Urlauberzahlen. Der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern habe man ein 3G-Modell vorgeschlagen, über das man reden wolle, sagte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf bei NDR MV Live.

Es sei an der Zeit, sich über einen "Paradigmenwechsel" im Umgang mit der Corona-Pandemie Gedanken zu machen, sagte Woitendorf am Freitag. Deshalb habe die Tourismusbranche der Landesregierung ein "einfaches Modell" vorgelegt, das sowohl den Gästen als auch den Gastgebern "größtmögliche Sicherheit beim Planen" geben soll. "Die Regeln sagen: Wenn man nicht geboostert ist, dann kommt man mit einem Anreise-Test nach Mecklenburg-Vorpommern - das ist die Situation, die wir schon haben - und im Urlaub gilt dann bis auf Weiteres in Innenräumen 3G."

Buchungslage in MV derzeit verhalten

Mit dem Beginn der Winterferien ist die derzeitige Lage bei den Urlaubsbuchungen im Land noch verhalten, so Woitendorf weiter. Er führt dies auf die gegenwärtige Omikron-Welle zurück. Die Winterzeit sei sowieso nicht die Hauptreisezeit für Mecklenburg-Vorpommern. In den zehn Jahren vor Corona seien die Zahlen in dieser Jahreszeit aber um 40 bis 50 Prozent nach oben gegangen, so Woitendorf. Doch wegen der hohen Inzidenzen und Einschränkungen wie der 2G-Plus-Regel in Hotels und Restaurants blieben viele Buchungen aus.

Urlauber schätzen hohe Sicherheitsstandards

Andererseits würden diejenigen, die sich für einen Urlaub im Nordosten entscheiden, die hohen Sicherheitsmaßnahmen hierzulande schätzen. Laut dem Verband privater und selbstständiger Reisebüros buchen aktuell zahlreiche Kunden ihren Sommer- oder Herbsturlaub. Man habe im Vergleich zur Zeit vor Corona schon wieder 80 Prozent der Aufträge erreicht. Das beliebteste Ziel sei Griechenland, gefolgt von Mallorca und Fuerteventura.

