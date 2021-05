Tourismusbranche in MV öffnet früher als geplant Stand: 26.05.2021 12:02 Uhr Bereits von diesem Freitag an (28. Mai) soll Urlaub für Einheimische in MV möglich sein. Die rot-schwarze Landesregierung reagiert damit auch auf den Druck aus Politik und Wirtschaft.

Die Corona-Lage entspannt sich, die Inzidenz sinkt. Deshalb werden die Öffnungen vorgezogen - entsprechende Vorschläge wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch beim Tourismusgipfel vorlegen. Das heißt konkret: Vom 28. Mai an ist Urlaub für Einheimische möglich, vom 4. Juni an dann für Gäste aus dem übrigen Deutschland - ursprünglich waren der 7. beziehungsweise 14. Juni geplant.

Tourismusbranche reagiert erleichtert auf Lockerungen

Lars Schwarz, der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), begrüßte die geplante vorgezogene Öffnung der Tourismusbranche und sprach gegenüber NDR 1 Radio MV von einem starken Signal. "Das ist das, was wir erwartet und gefordert haben - dass Inzidenz-angepasste Öffnungsschritte vorgezogen werden." Eigentlich sollte erst am 31. Mai Zwischenbilanz gezogen werden.

Urlauber müssen sich zwei mal die Woche testen lassen

Eine Belegungsqoute wird es laut Schwarz nicht geben, aber dafür ein Testregime - bei Anreise sei ein negativer Test notwendig, gefolgt von zwei Tests pro Woche. Abstands- und Hygieneregeln gelten natürlich weiterhin. Die Verantwortung liege jetzt auf der kommunalen Ebene, sagte Schwarz: "Die Teststrukturen, die aufgrund des Lockdowns teilweise zurückgeführt wurden, müssen jetzt schnellstmöglich wieder hochgefahren werden."

Tourismusverband: Testkapazitäten müssen bereitgestellt werden

Der Landestourismusverband forderte in diesem Zusammenhang die Bereitstellung der notwendigen Testkapazitäten. Dabei müsse auf öffentliche und unternehmerische Strukturen zurückgegriffen werden. "Es muss jetzt verbindlich kommuniziert werden, wie und wo zu testen ist. Die Anforderung steigt mit den vorgezogenen Öffnungsterminen für den Tourismus", sagte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf am Dienstag. Die Vorlage eines negativen Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, sei Voraussetzung für die Anreise sowie für die Nutzung von Indoor-Angeboten vor Ort.

Dehoga: Vermarktung braucht Vorlauf

Die kurzfristige Öffnungsperspektive stellt die Branche laut Schwarz vor eine Herausforderung: "Das Hochfahren ist das eine, die Lieferketten und die Rückholung der Mitarbeiter aus der Kurzarbeit das andere. Außerdem bekommen wir von heute auf morgen ein Hotel nicht ausgebucht." Für die Vermarktung brauche man Vorlauf. Einfacher hätten es da zum Beispiel Vermieter von Ferienwohnungen, die sofort vermieten könnten.

AUDIO: Schwesig: "Wollen Tourismus-Saison sicher über die Bühne bringen" (6 Min) Schwesig: "Wollen Tourismus-Saison sicher über die Bühne bringen" (6 Min)

