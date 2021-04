Tourismus trotz Corona: Polizeikontrollen über Ostern Stand: 01.04.2021 04:23 Uhr Um einen Touristenansturm zu verhindern, will die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern über die Osterfeiertage verstärkt kontrollieren. Geplant sind feste Kontrollstellen an den Landesgrenzen und an der deutsch-polnischen Grenze.

Das Polizeipräsidum in Neubrandenburg hat für die stationären Kontrollen über Ostern extra Bereitschaftspolizisten angefordert. Neben den Landesgrenzen will man aber auch die Inseln im Blick behalten, so ein Sprecher. Bereits in den vergangenen Tagen hat sich abgezeichnet, dass vor allem Ferienhausbesitzer die Ostertage zu einem Besuch ihrer Immobilien nutzen und Dauercamper ihre Wohnwagen jetzt wieder auf die Campingplätze bringen.

Kontrollen mit Augenmaß

Die Ordnungsämter beispielsweise auf der Insel Rügen wollen das in den kommenden Tagen genau beobachten. Größere Kontrollaktionen sind dort bislang allerdings nicht geplant. Formal sieht der Corona-Bußgeldkatalog dafür Strafen zwischen 150 und 2.000 Euro pro Person. Aber Polizei und Ordnungsämter haben angekündigt, mit Augenmaß vorgehen zu wollen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

