Tourismus in MV: Gemischte Gefühle für den Saisonstart zu Ostern Stand: 19.03.2022 13:48 Uhr Mit den Osterferien startet die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern die neue Saison. Aber nach wie vor sorgen Corona und auch der Krieg in der Ukraine für Unsicherheiten.

Beide Krisenherde trüben die Erwartungen der Tourismusbranche zum Ostergeschäft. Doch gleichzeitig sei auch klar, dass die Menschen verreisen wollen, so der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Viele Quartiere seien bereits gut gebucht und letztlich sei auch mit einer guten Auslastung zu rechnen. Auch schon in den vergangenen Wochen konnten im Land gute Buchungszahlen registriert werden, so Woitendorf weiter.

Arbeitskräfte fehlen weiterhin

Auch der Präsident des Dehoga Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, sagte, die meisten Häuser seien gut vorgebucht. Allerdings könnten einige von ihnen noch die Kapazität nicht wie gewünscht hochfahren, weil die Arbeitskräfte noch fehlten. Im Zweifel müssten sie sich mit einer geringeren Auslastung zufriedengeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.03.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus