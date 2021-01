Tote in Friedrichsmoor: Haftbefehl wegen Mordes erlassen Stand: 11.01.2021 18:20 Uhr Nach einem Gewaltverbrechen in Friedrichsmoor bei Schwerin hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Inzwischen liegt auch das Ergebnis der Obduktion vor.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 66 Jahre alten Frau in Friedrichsmoor (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Staatsanwaltschaft Schwerin Haftbefehle für die beiden Tatverdächtigen erlassen. Den Männern im Alter von 21 und 24 Jahren wird schwerer Raub vorgeworfen. Bei dem Älteren kommt noch Mord hinzu.

Massive Gewalteinwirkung führten zum Tod

Laut des Obduktionsergebnisses starb die Frau durch massive Einwirkung von stumpfer und scharfkantiger Gewalt, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin. Zu weiteren Einzelheiten der Tat am vergangenen Sonnabend wollte der Sprecher jedoch nichts sagen. Nur soviel: Offenbar gab es schon vorher Streit mit einem anderen Mann in dem Mehrfamilienhaus. Er wurde mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld gezwungen. Anschließend sollen die mutmaßlichen Täter die Seniorin überfallen haben, die alleine lebte. Als die Polizei am Tatort eintraf, war die Frau bereits tot. Die beiden Tatverdächtigen waren mit dem Auto der Frau geflüchtet. Die Männer sind bei Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt. Ihnen drohen bei einer Verurteilung fünf Jahre Haft wegen Raubes und lebenslänglich wegen Mordes.

Friedrichsmoor ist ein Ortsteil von Neustadt-Glewe und liegt in einem weitläufigen Waldgebiet südlich von Schwerin, das vor allem durch ein früher herzogliches Jagdschloss und Jagdgebiet bekannt ist.

