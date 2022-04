Torgelow: Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung Stand: 26.04.2022 13:43 Uhr Der mutmaßliche Täter soll am Sonntag Abend eine 49-jährige Radfahrerin überfallen haben. Er soll sie von ihrem Rad gezerrt und in den Wald gedrängt haben, um sie sexuell zu missbrauchen.

Die Frau konnte sich wehren und flüchtete. Am Waldrand traf sie auf einen anderen Mann, der anschließend die Polizei und einen Rettungswagen rief. Der Zeuge konnte den Tatverdächtigen festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus.

Wer ist der mutmaßliche Vergewaltiger?

Der 22-jährige Mann stammt aus Westafrika. Laut Ermittlern ist er ein abgelehnter Asylbewerber, der in Deutschland geduldet wird. Untergebracht ist er in der Flüchtlingsunterkunft in Torgelow. Aktuell befindet er sich in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung beantragt. Es wird geprüft, ob er unter Drogen stand, da die Polizei synthetische Substanzen bei ihm fand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 26.04.2022 | 09:00 Uhr