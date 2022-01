Tod auf der A24: Haftbefehl wegen Mordverdachts Stand: 22.01.2022 06:49 Uhr Auf der A24 ist am Freitag ein Mann in einem Transporter während der Fahrt erstochen worden. Laut Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Schwerin daraufhin Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Mann aus der Ukraine. Ihm wird Mord vorgeworfen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft saßen zum Tatzeitpunkt neun Ukrainer in dem Transporter. Dieser war auf der A24 nahe Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) unterwegs mit dem Ziel Schweden. Der 44-jährige Beschuldigte soll mehrmals mit einem Messer auf einen schlafenden Landsmann eingestochen haben. Er verletzte ihn demnach schwer an Kopf, Brust und im Beinbereich.

Motiv noch unklar

Als der Fahrer bemerkte, was passiert war, lenkte er den Transporter auf den nächstgelegenen Rastplatz – Schremheide Nord. Von dort aus wurden Polizei und Rettungsdienst gerufen. Das 42-jährige Opfer verstarb noch am Rastplatz an den schweren Verletzungen. Laut Oberstaatsanwältin Claudia Lange ist noch völlig unklar, was der Grund für diese Bluttat gewesen sein könnte.

