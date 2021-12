Tief "Daniel": Behinderungen im Verkehr durch Schnee und Sturm Stand: 02.12.2021 06:00 Uhr Tief "Daniel" hat in der Nacht in Mecklenburg-Vorpommern für Schnee und Sturm gesorgt. Es kam zu Behinderungen durch Glätte und umgestürzte Bäume. Die Feuerwehren sind vielerorts im Einsatz.

Das Sturmtief "Daniel" zog in der Nacht über Teile von Mecklenburg-Vorpommern hinweg. Mindestens 150 Bäume sind umgestürzt, in der Region Rostock, in Westmecklenburg, bei Anklam, Dargelin und Penkun kam es zu Verkehrsunfälle. Die Feuerwehren im Land sind vielerorts im Einsatz.

Stromleitung stürzt auf Fahrzeug

In Minzow bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stürzte ein Baum während eines Feuwerwehreinsatzes auf eine Starkstromleitung und dann auf ein Löschfahrzeug. Die Rettungskräfte waren gerade dabei einen zuvor umgestürzten Baum von der Straße zu beräumen. Einsetzender starker Schneefall behinderten die Aufräumarbeiten der Feuerwehr erheblich. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Keine Verletzten

In Wesenberg zerstörte ein umgekippter Baum den Giebel einer Scheune, zwischen Möllenhagen und Penzlin (alle Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde die B192 durch eine umgestürzte Baumkrone versperrt. Bei Warlin ebenfalls an der Mecklenburgischen Seenplatte hat der Sturm zwei Telefonmasten umgerissen. In Ludwiglust ist ein Baugerüst teilweise zusammengebrochen. Auf der A24 am Autobahnkreuz Wittstock/Dosse wehte der Sturm einen Wohnanhänger um. Verletzte gibt es nach aktuellem Stand nicht.

Unwetterwarnung aufgehoben

Aufgrund des anhaltendem Schneefalls ist weiter mit Behinderungen im Straßen- und Fährverkehr zu rechnen. Eine Sturmwarnung für die Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern hat der Deutsche Wetterdienst am frühen Morgen aufgehoben.

