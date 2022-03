Teterower forschen an Corona-Therapie Stand: 10.03.2022 12:00 Uhr Seit zwei Jahren wird unser Leben zu einem Großteil vom SARS-CoV-2-Virus bestimmt. Mittlerweile arbeiten weltweit viele Forscher und Firmen daran, Therapien zur Behandlung von Covid-19-Patienten zu entwickeln. So auch die Biotechnik-Firma Miltenyi mit ihrem Werk in Teterow.

von Axel Krummenauer, NDR 1 Radio MV

Wie schwer jemand nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus an Covid-19 erkrankt, hängt vom menschlichen Immunsystem ab. Die Frage ist, ob es Antikörper bildet, die als Immunantwort das Eindringen der Viren in die Zelle verhindern sollen, oder nicht. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die sogenannten T-Zellen und die T-Helferzellen. Und mit diesen Zellen von Covid19-Genesenen will nun die Biotech-Firma Miltenyi anderen schwer Erkrankten helfen.

Aufbereitung von gespendeten Abwehrzellen

Vereinfacht gesagt setzt Miltenyi darauf, dass Covid-19-Genesene ihre T-Zellen mit Antikörpern, die das Coronavirus bekämpfen, spenden. Andere Patienten, deren Immunsystem geschwächt ist und die keine körpereigene Abwehr gegen das Coronavirus aufbauen, bekommen die gespendeten Zellen dann mit einer Infusion verabreicht. Allerdings müssen die gespendeten Zellen aufbereitet werden. Damit das automatisiert und in großen Mengen im Klinikalltag möglich ist, hat Miltenyi ein - nach eigenen Angaben - weltweit einmaliges Verfahren entwickelt.

Miltenyi baut Standort MV aus

"CliniMACS Prodigy" heißt das Gerät. Es ist in etwa so groß wie ein Kopiergerät und kostet pro Stück mehrere Hunderttausend Euro. Maßgeblich am Bau beteiligt ist das Miltenyi-Werk in Teterow (Landkreis Rostock). Dort beschäftigt das Biotechnik-Unternehmen rund 500 Mitarbeitende und die bauen nicht nur "CliniMACS Prodigy" sondern sie produzieren auch "sämtliche Reagenzien, die für diese Art von Forschung und Entwicklung zuständig" sind, sagt Firmenchef Stefan Miltenyi. Und Miltenyi baut seinen Standort in Mecklenburg-Vorpommern weiter aus. Erst zu Jahresbeginn hatte das Unternehmen die ehemaligen Produktionsstätten vom Automobilzulieferer Flamm-Aerotec in Laage gekauft. Dort sollen künftig klinische Produkte hergestellt werden. Außerdem soll der Standort als Logistik-Stützpunkt mit Anbindung zum Flughafen genutzt werden.

Nach Tests in NRW weltweiter Einsatz möglich

Dass Miltenyi groß in die Covid-19-Therapie einsteigt, liegt an den bisherigen Tätigkeiten des Unternehmens. Denn eine Vorgängerversion des jetzt gebauten Gerätes zur Aufarbeitung von T-Zellen wird seit Jahren bereits in der Behandlung von Krebspatienten eingesetzt. Die jetzt entwickelte Covid-Therapie wird vorerst in Nordrhein-Westfalen in der Universitätsklinik in Köln erprobt. Hier laufen Studien zur Sicherheit und zur Wirksamkeit des Verfahrens - die sogenannten Phase-Eins- und -Zwei-Studien. Gleichzeitig stattet das Unternehmen sechs weitere Universitätskliniken in NRW mit den Geräten aus. Das hat zwei Gründe: Zum einen hat das Unternehmen seinen Stammsitz in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) und zum anderen unterstützt die dortige Landesregierung die Forschung von Miltenyi mit rund sieben Millionen Euro. Erst wenn die aktuellen klinischen Tests erfolgreich verlaufen, kann diese Covid-Therapie "Made in MV" weltweit eingesetzt werden, heißt es vom Unternehmen.

