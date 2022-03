Team MV aktiviert: Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine Stand: 22.03.2022 17:18 Uhr Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der NDR in Mecklenburg-Vorpommern haben das Team MV aktiviert. Die freiwilligen Helfer sollen ab sofort Geflüchtete betreuen, die vor dem Ukraine-Krieg geflüchtet sind.

Hilfe vom Team MV ist in mehreren Bereichen erforderlich. Dabei geht es auch um den Betrieb von Not- und Sammelunterkünften des DRK in den nächsten Wochen. In erster Linie gehören für die frewilligen Helfer aus Mecklenburg-Vorpommern diese Aufgaben dazu:

Unterstützung bei der Registrierung und Behördengängen

Ausgabe von Dingen des täglichen Bedarfs

Essenausgabe, Ver- und Besorgung

Unterstützung bei Coronatestungen

Freizeitbeschäftigung für Kinder

Betreuung von Kindern unter Umständen auch älteren Personen

Sicherstellung des Schulbetriebes

Unterstützung beim Aufbau von Möbeln angemieteter Wohnungen/Räume

Dolmetscher-Tätigkeiten

Dadurch soll das Team MV auch die Arbeit der Behörden in Kreisen, Gemeinden und Städten entlasten.

Im Team MV kann jeder mithelfen, der volljährig ist. Es gibt keine speziellen Voraussetzungen, die die Helferinnen und Helfer mitbringen müssen. Entscheidend ist die Bereitschaft, das Land in der jetzigen Situation unterstützen zu wollen. Es bedarf einzig allein eines hohen Maßes an Empathie, Freude am Helfen und am Miteinander. Fremdsprachenkenntnisse in Englisch, Ukrainisch oder Russisch sind wünschenswert.

Freiwillige melden sich online an

Wenn Sie mit dem Team MV Opfern des Krieges in der Ukraine helfen wollen, dann können Sie sich über die Internetseite des Deutschen Roten Kreuzes in Mecklenburg-Vorpommern anmelden. Das DRK koordiniert den Einsatz aller Helferinnen und Helfer im Land.

Das Team MV besteht aus Menschen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, die anpacken wollen, wenn in ihrer Nachbarschaft Hilfe gebraucht wird. Dabei kann es eine Katastrophe oder ein größeres Unglück sein, was die Hilfe des Team MV erforderlich macht. Hierfür haben sich der NDR und das Deutsche Rote Kreuz zusammengetan und das Team MV gegründet.

Weitere Informationen Russland-Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe bei Charkiw Im Osten der Ukraine ist es offenbar erneut zu schweren Kämpfen gekommen. Die EU will Energiepreise deckeln. Die News im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.03.2022 | 05:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement