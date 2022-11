Talk zur OB-Stichwahl: Das wollen Kröger und Ebert für Rostock Stand: 21.11.2022 17:58 Uhr Die Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Rostock steht kurz bevor. In einer Podiumsdiskussion haben die finalen Kandidierenden, Eva-Maria Kröger (Die Linke) und Michael Ebert (parteilos, unterstützt von CDU, FDP, UFR), sich Fragen von Rostockerinnen und Rostockern gestellt.

Wie soll sich der Verkehr in Rostock entwickeln? Wie wird die Stadt barrierefreier? Und welche Großprojekte sind den Kandidierenden wichtig? Über diese und andere Themen haben Michael Ebert und Eva-Maria Kröger rund eine Stunde lang im Rostocker Freizeitzentrum diskutiert. Aber auch persönliche Hintergründe der Kandidierenden standen im Fokus.

Verkehrskonzept: Radwege, Straßen oder ÖPNV ausbauen?

Viele Fragen, die Zuschauerinnen und Zuschauer gestellt haben, betrafen den Bereich Verkehr. Michael Ebert betonte, er wolle versuchen, den Verkehr gleichberechtigt nebeneinander zu entwickeln: Radwege gleichermaßen wie Straßen, Fußwege und den öffentlichen Nahverkehr. Er wolle erreichen, dass Autofahrer freiwillig gelegentlich die Bahn nehmen. Eva-Maria Kröger hingegen verwies auf einen bereits erarbeiteten Mobilitätsplan für Rostock, der aktuell "in der Schublade" liege. Der sehe vor, den ÖPNV sowie die Radwege zu stärken, um nach und nach den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren. Das entspreche einem gesellschaftlichen Wunsch, so Kröger.

Barrierefreiheit: Unterschiedlicher Fokus

Ein Thema, das ebenfalls aus dem Publikum kam, betraf die Barrierefreiheit in der Stadt. Kröger betonte dabei, dass der Begriff sich nicht nur auf die Ausstattung von Gebäuden beschränken sollte, sondern dass er zum Beispiel auch die Internetseiten von Ämtern betreffe. Die seien nämlich bisher nicht barrierefrei gestaltet und damit auch nicht für alle Menschen zugänglich. Ebert setzte den Fokus vor allem darauf, dass Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung selbstbestimmt leben sollten. Er ist dafür, dass sie beziehungsweise die Familien selbst entscheiden können, ob sie zum Beispiel in eine Sonderschule oder eine allgemeine Schule gehen.

Künftig für rund 7.700 Mitarbeitende verantwortlich

Der neue Rathaus-Chef beziehungsweise die neue Rathaus-Chefin trägt künftig die Verantwortung für knapp 7.700 Mitarbeitende - aus der Stadtverwaltung, städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben. Die beiden Kandidierenden bringen unterschiedliche Vorerfahrung mit. Kröger betonte im Laufe der Diskussion mehrfach ihre 13-jährige Arbeit in der Bürgerschaft. "Ich bin sehr gut vernetzt in den Organisationsstrukturen der Stadt", sagte sie. Sie habe "viele Vertrauenspersonen" in der Verwaltung und stecke in den Themen der Stadt. Ebert hingegen unterstrich seine Erfahrung in der Führung von Mitarbeitenden als Chef der Landesbereitschaftspolizei. "Ich weiß, wie Abläufe, Strukturen, Prozesse zu führen sind, damit sie Erfolg haben", so Ebert. Er setze dabei auf Gespräche und Kompromisse.

Organisiert vom NDR und der NNN

Moderiert wurde die Diskussionsrunde von Silke Janz, Leiterin des Rostocker Ostseestudios, und dem Redaktionsleiter der Zeitung "Norddeutsche Neueste Nachrichten" (NNN), Stefan Menzel. Vor Ort waren 60 Gäste, die ebenfalls Fragen stellen konnten, und auch online konnten Interessierte Fragen einbringen. Um Ebert und Kröger in etwa die gleiche Redezeit einzuräumen, wurde die Zeit gestoppt.

Wir haben den Stichwahl-Talk aus dem Rostocker Freizeitzentrum (RFZ) in Reutershagen live gestreamt. Den Mitschnitt finden Sie oben auf dieser Seite. Wegen eines technischen Fehlers sind die ersten zehn Minuten noch nicht verfügbar. Wir ergänzen das Video gerade und aktualisieren es so schnell wie möglich.

