Taizé-Treffen in Rostock: Gauck meditiert mit Jugendlichen Stand: 30.12.2022 15:07 Uhr Laut Altbundespräsident Joachim Gauck gibt es bei Jugendlichen ein Bedürfnis nach Spiritualität. Dieses Bedürfnis sei beim Treffen der Taizé-Gemeinschaft in Rostock zu greifen.

Das Jugendtreffen bringe er in Zusammenhang mit einer Sehnsucht nach Innerlichkeit, Verbindlichkeit und dem Bedürfnis, sich auszutauschen, sagte Gauck am Rande der Veranstaltung dem NDR Nordmagazin.

Kritik an der "Letzten Generation"

Gauck kritisierte indes die Protest-Aktionen der "Letzten Generation", bei denen sich junge Menschen an Kunstobjekten und auf Straßenkreuzungen festkleben, um für eine bessere Klimapolitik zu protestieren. "Ich halte eine Protestform, die die Mehrheit der Menschen gegen sich aufbringt, für absolut kontraproduktiv", so Gauck, obwohl die Mehrheit der Menschen "ja mit den Zielen übereinstimmt". Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine sagte Gauck, das "Töten ohne Grund" sei einfach schrecklich. Die Politik müsse den überfallenen Opfern beistehen und dürfe bei ihren Entscheidungen nicht an die Befindlichkeiten eines Diktators denken.

"Dem Dunkel entronnen"

Gauck war in seine Heimatstadt gekommen, um beim 45. Taizé-Treffen gemeinsam mit den Jugendlichen an einer Bibelmeditation teilzunehmen. "Wir ahnen gar nicht, was wir für andere bedeuten können", sagte der frühere Rostocker Jugendpastor während der Veranstaltung in der Hansemesse. In schwierigen Zeiten seines Lebens hätten ihm stets andere Menschen zur Seite gestanden und geholfen, dass er nicht ein "gefesseltes Dasein" führe. "Ich bin einer, der dem Dunkel entronnen ist", sagte er mit Blick auf seine eigene Geschichte.



Das Taize-Treffen wurde mit weiteren Workshops fortgesetzt. Die Teilnehmer nahmen auch den emeritierten Papst Benedikt XVI. in ihr Gebet auf. Der 95-Jährige ist nach Vatikan-Angaben schwer krank. Die Taizé-Gemeinschaft will am Abend bekanntgeben, in welchem Land sich die Jugendlichen zum nächsten Jahreswechsel Treffen. Noch bis Sonntag findet das Treffen in der Hansestadt statt. Rund 4.000 junge Erwachsene aus aller Welt sind dafür nach Rostock gereist. Hinzu kommen knapp 1.000 Tagesgäste.

Ein Leben mit Straßenkindern und Gefangenen

Die Bruderschaft von Taizé, die ihren Sitz im französischen Burgund hat, lädt seit 1978 zur Jahreswende zu Europäischen Jugendtreffen ein. Der Schweizer Roger Schutz hatte die Gemeinschaft während des Zweiten Weltkriegs gegründet. Der Bruderschaft gehören rund 100 Männer aus etwa 30 Ländern an, die aus der evangelischen und katholischen Kirche stammen. Davon lebt etwa ein Viertel in kleinen Gemeinschaften in Asien, Afrika und Südamerika. Diese Brüder teilen ihr Leben mit Straßenkindern, Gefangenen, Sterbenden und Einsamen. Im Mittelpunkt der Treffen stehen Gesänge, Meditationen, Workshops und Gottesdienste. Erstmals seit zwei Jahren kann das Treffen wieder in Präsenz stattfinden, zuletzt war dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

