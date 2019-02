Stand: 11.02.2019 05:19 Uhr

Tag des Notrufs: 112 ist die Nummer für Hilfe

Zum heutigen Tag des Notrufs 112 weisen Rettungsdienste auf die allgemein gültige Telefonnummer hin. Seit 2008 werden in allen Ländern Europas Anrufer unter der 112 mit der nächstgelegenen Rettungsleitstelle verbunden. "Gerade im Auslandsurlaub ist es wichtig zu wissen, welche Nummer ich für polizeiliche oder medizinische Hilfe im Notfall wählen muss", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Leider wüssten immer noch viel zu wenige Menschen, dass der Notruf 112 europaweit gilt. Die einheitliche Notrufnummer 112 kann ohne Vorwahl und kostenlos von jedem Mobil- oder Festnetztelefon gewählt werden. Anrufer würden in allen Staaten der EU unmittelbar mit der örtlichen Rettungsleitstelle verbunden, sagte Caffier.

Allein 50.000 Notrufe im Kreis Vorpommern-Rügen

In Mecklenburg-Vorpommern gehen pro Jahr knapp 400.000 Notrufe in den Leitstellen ein. Allein im Landkreis Vorpommern-Rügen wurde die 112 im vergangenen Jahr mehr als 50.000-Mal angerufen, pro Tag also etwa 137-Mal. In den meisten Fällen wird von den Anrufern der Rettungsdienst angefordert.

Feuerwehren berichten auf Twitter von Einsätzen

Die Berufsfeuerwehr Schwerin beteiligt sich zusammen mit bundesweit weiteren 40 Feuerwehren an einer Twitter-Aktion. Von 8 Uhr an berichten die Rettungskräfte zwölf Stunden lang unter dem Hashtag #112live direkt von ihren Einsätzen. Die Feuerwehr nutzt sozialen Medien vor allem, um Anwohner bei Großeinsätzen zu informieren - beispielsweise als Experten Bomben im Siebendörfer Moor bei Schwerin sprengten.

In zehn Minuten ist meist Hilfe da

Wenn die 112 gewählt wird, landen die Anrufer den den jeweiligen Leitstellen der Landkreise. Im Durchschnitt dauert es zehn Minuten, bis Hilfe kommt. Diese sogenannte Hilfsfrist ist in Mecklenburg-Vorpommern in der Rettungsdienstplanverordnung gesetzlich festgelegt. Die maximale Hilfsfrist soll 15 Minuten nicht übersteigen. Gewählt werden sollte die 112 nur in Notfällen - bei einem Feuer, einem Unfall oder einem medizinischen Notfall. Doch dies ist nicht immer eindeutig zu entscheiden. Handelt es sich etwa bei einer Katze im Baum um einen Notfall? Eigentlich nicht. Aber wenn sich diese Katze in einer Notlage befindet und in einer Astgabel festklemmt, dann darf man die 112 anrufen.

Wann die 112 anrufen?

Experten raten, im Zweifelsfall besser anzurufen. Jedem sollte aber klar sein, dass sein Anruf die Notrufnummer blockiert und diese somit für andere nicht erreichbar ist. Wer am Wochenende einfach nur einen Arzt braucht, der sollte die 116117 wählen. Wer den Notruf grundlos wählt oder einen Notfall vortäuscht, dem drohen Geldstrafen oder sogar bis zu ein Jahr Gefängnis. Wer sogar einen Notfall vortäuscht, ein Feuer oder einen Unfall, der bindet Rettungskräfte, die woanders vielleicht wirklich gebraucht werden.

