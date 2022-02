Sturmtief "Ylenia": Viele Feuerwehr-Einsätze, Tausende Haushalte ohne Strom Stand: 17.02.2022 11:48 Uhr Wegen des Sturmtief "Ylenia" hat es in der Nacht und am Donnerstagmorgen zahlreiche Feuerwehreinsätze in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Größere Schäden blieben bisher aus. Der Deutsche Wetterdienst warnt für das südliche Mecklenburg-Vorpommern weiter vor orkanartigen Böen. In Westmecklenburg und Nordbrandenburg kam es zu Stromausfällen.

Wie der Stromversorger Wemag am Donnerstagmittag mitteilte, kam es im gesamten Netzgebiet in Westmecklenburg und Nordbrandenburg zu Störungen an Leitungen. Bis zu 19.000 Haushalte seien in der Nacht ohne Strom gewesen. Am Morgen waren es demnach noch 2.000 Haushalte. Der größte Teil der Schäden sei durch herabfallende Äste oder entwurzelte Bäume verursacht worden. Besonders betroffen gewesen seien die Regionen um Bützow, Gadebusch, Hagenow, Neustadt-Glewe und Perleberg, hieß es.

Wemag: Störungen können bis in den Abend andauern

Die Wemag geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich die Störungen bis in den Abend hinein fortsetzen können. Das anhaltend stürmische Wetter mit starken Windböen erschwere die Behebung der Schäden, die schrittweise beseitigt würden. Alle verfügbaren Kräfte seien im Einsatz, hieß es. Auch bei Durchzug des Sturmtief "Nadia" Ende Januar waren im Nordosten tausende Haushalte ohne Strom, weil Freileitungen beschädigt worden waren.

VIDEO: NDR MV Live: Sturmtief "Ylenia" fegt über MV (6 Min)

Mehr als 100 Einsätze für Feuerwehren in MV

Das Sturmtief "Ylenia" zieht seit Mittwochabend über den Nordosten. Schwere Sturmböen gab es beispielsweise am Kap Arkona auf Rügen mit bis zu 105 Kilometer pro Stunde. Laut Feuerwehr und Polizei blieben größere Schäden bisher aber aus, trotzdem sind die Wehren vielerorts im Einsatz. Im Raum Schwerin seien bislang rund 30 Einsätze gezählt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch in Neubrandenburg habe es ähnlich viele gegeben. Häufig seien Bäume abgeknickt oder Gegenstände umhergeweht worden. In Bad Doberan musste die Feuerwehr einen Bauzaun sichern, der sich gelöst hatte. Die Feuerwehren zählten bis zum Morgen im ganzen Land mehr als 100 Einsätze.

Ausfälle im Bahn- und Fährverkehr

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird wegen des Sturmes der Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt, auch Mecklenburg-Vorpommern ist betroffen. In Rostock fährt die Fähre zwischen Rostock-Gehlsdorf und Kabutzenhof vermutlich erst wieder ab 13 Uhr, so ein Sprecher. Aufgrund der stürmischen Wetterlage werden auch die Wittower Fähre sowie die Reederei Hiddensee den Fährverkehr bis in die Mittagsstunden einstellen. Die Rügenbrücke war vorübergehend für den Verkehr gesperrt, wurde am Vormittag aber wieder freigegeben.

Viele Zoos und Tierparks geschlossen

Der Rostocker, der Stralsunder und der Schweriner Zoo bleiben am Donnerstag geschlossen. Der Tierpark in Ueckermünde bleibt nach Angaben einer Mitarbeiterin Donnerstag und Freitag geschlossen. Auch im Bärenwald in Stuer und im Tiergarten Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) sowie im Wildpark Güstrow bleiben zumindest am Donnerstag die Tore zu. Der Vogelpark in Marlow bleibt dagegen geöffnet, weil dort kaum größere Bäume stehen würden, so die Betreiber. In Neubrandenburg entschied sich die Verwaltung außerdem dazu, die Friedhöfe vorsorglich zu schließen. Dies gelte vorerst bis Freitagfrüh.

AUDIO: Sturm im Norden: Einsatzkräfte im Dauereinsatz (3 Min) Sturm im Norden: Einsatzkräfte im Dauereinsatz (3 Min)

Weiteres Sturmtief nähert sich

Bei NDR MV Live schätzte NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm am Mittwoch den heutigen Sturm nicht ganz so stark ein wie "Nadia". Das Sturmtief zog vor gut zwei Wochen über das Land und hinterließ schwere Schäden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet orkanartigen Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen gilt noch bis 18 Uhr für das südliche Mecklenburg-Vorpommern. Nach einer stürmischen Nacht soll es dann auch am Donnerstag Gewitter und Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde geben. Erst in der Nacht zu Freitag soll sich die Lage in Norddeutschland wieder entspannen. Laut Wetterexperte Kreibohm nähert sich zum Wochenende aber bereits ein zweiter Sturm, der deutlich stärker ausfallen könnte.

Das NDR Fernsehen informiert heute um 12 Uhr in einer Sondersendung zum Sturm.

