Sturmtief "Nadia" lässt mehr als 100.000 Bäume in MV umstürzen Stand: 31.01.2022 15:58 Uhr Am Tag nach dem Durchzug von "Nadia" werden allmählich die Schäden deutlicher, die das Sturmtief in Mecklenburg-Vorpommern hinterlassen hat. Das Umweltministerium geht von "deutlich" mehr als 100.000 umgestürzten Bäumen aus. Der Osten des Landes war schwerer betroffen als der Westen.

"Das ist keine Katastrophe, aber doch eine beachtliche Menge", sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montagnachmittag. Die Landesforstanstalt gehe nach einer ersten Schätzung von einer Schadholzmenge von 300.000 bis 500.000 Festmeter aus. Dabei handle es sich zumeist um einzeln oder in kleinflächigen Gruppen stehende Fichten und Buchen, die dem Sturm nicht stand gehalten hätten. "Offensichtlich wirken sich hier auch noch die Schädigungen der vergangenen Trockenjahre im Wurzelbereich aus, so dass die Standfestigkeit beeinträchtigt ist", so Backhaus weiter.

"Mäßige" Schäden in Nationalparken und Biosphärenreservaten

Mit Blick auf die Wälder in den drei Nationalparken und den sieben Biosphärenreservaten des Landes stufen die Behörden die Schäden als "mäßig" ein. Besonders betroffen seien etwa der Darßwald sowie der Bereich Osterwald/Sundische Wiese. Der Zingster Osterwald bleibe zunächst gesperrt, bis die akuten Gefahren beseitigt sind. In Lohme im Nationalpark Jasmund sei zudem ein Abschnitt eines Bohlensteges durch umstürzende Bäume zerstört worden.

"Erheblicher Schaden"

Backhaus wies darauf hin, beim Betreten der Wälder besonders vorsichtig zu sein. Es könnten weiterhin hängende Bäume und Äste herunterfallen. Die Aufräumarbeiten werden den Angaben zufolge noch einige Wolchen dauern. Das geworfene Holz könne verkauft und als Schnittholz, Industrieholz oder Brennholz genutzt werden. Das Ministerium erklärte, dass dennoch "erheblicher betriebswirtschaftlicher Schaden" entstehen könne. Für die Beseitigung der Schäden sei der jeweilige Waldbesitzer zuständig, so Backhaus.

Greifswald: Bäume "wie Streichhölzer" umgekippt

Gewaltig sei der Schaden im Greifswalder Stadtforst, sagte Stadtförster Bent Knoll. Die Bäume seien "wie Streichhölzer" umgeknickt. Die Hälfte des Stadtforstes habe er begutachtet. Was dort kaputt gegangen ist, sei mehr als ein Jahreseinschlag. Viele Fichten und Lärchen seien umgestürzt und hingen zum Teil in den Ästen anderer Bäume. Deshalb sollten Spaziergänger in den Wäldern vorsichtig sein.

Behörde: Gefahr bei Waldbrand auf Ex-Truppenübungsplatz Lübtheen erheblich gestiegen

Nach Angaben der zuständigen Bundesforstanstalt ist durch den Sturm und die umgestürzten Bäume die Gefahr bei einem Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erheblich gestiegen. Dort hatte sich 2019 ein verheerender Waldbrand ereignet. Auf den Brandflächen von 2019 seien nach ersten Erkenntnissen mehrere tausend Bäume umgestürzt. Wenn es auf der Fläche erneut brennt, könnten umgestürzte Stämme Feuer fangen und Funkenflug die Situation verschärfen. In dem munitionsbelasteten Gebiet können umgestürzte Bäume nicht geräumt werden. Feuerwehren können Brände dort wegen des munitionsbelasteten Bodens kaum bekämpfen.

