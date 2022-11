Stand: 01.11.2022 08:46 Uhr Streit zwischen Tanzkompanie und künstlerischem Leiter beigelegt

Die Deutsche Tanzkompanie und ihr künstlerischer Leiter haben ihren arbeitsrechtlichen Streit beigelegt. Nach NDR Informationen bekommt Chef-Choreograph Lars Scheibner eine Festanstellung als künstlerischer Leiter, vorerst bis 2023 und die Zusage für zwei Spielzeiten als Haus-Choreograf. Seit 2021 arbeitet Scheibner ohne festen Vertrag als künstlerischer Leiter für die Tanzkompanie. Dagegen hatte der 46-Jährige geklagt. Unmittelbar vor dem nächsten Verhandlungstermin in der Vorwoche einigten sich beide Seiten. In den nächsten Tagen gastiert das Ensemble mit "Der gestiefelte Kater" in Herford. In Vorbereitung ist ein Tanzzyklus über die Elemente Wasser und Erde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 01.11.2022 | 12:40 Uhr