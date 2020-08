Stand: 07.08.2020 05:59 Uhr - NDR 1 Radio MV

Streit über Mindestlohn bei staatlichen Aufträgen

Von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die rot-schwarze Koalition kehrt mit einem Streit aus der parlamentarischen Sommerpause zurück. Anlass ist ein Vorstoß der SPD-Landtagsfraktion für höhere Löhne bei Aufträgen, die von der öffentlichen Hand vergeben werden. Die CDU lehnt die Idee des Koalitionspartners ab. Der CDU-Wirtschaftsexperte Wolfgang Waldmüller sagte, der SPD-Ladenhüter "Vergabe-Lohn" werde bis zu den Wahlen im nächsten Jahr kein "Verkaufsschlager". Schon in der Vergangenheit gab es mehrfach Koalitionsstreit um den sogenannten Vergabe-Mindestlohn. Der liegt aktuell bei 10,07 Euro pro Stunde. Diesen Lohn müssen Betriebe, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, mindestens zahlen.

SPD: Lohndumping verhindern

Die SPD-Fraktion findet das zu wenig. Sie will Aufträge des Landes nur an Betriebe vergeben, die mindestens die unterste Stufe eines Tariflohns in der jeweiligen Branche bezahlen. Der liegt bei Gärtnern oder im Elektro-Handwerk bei gut 14 Euro und damit etwa vier Euro höher als der jetzt gültige Vergabe-Mindestlohn. Bei den Löhnen müsse das Land aufholen, so Fraktionschef Thomas Krüger, Lohndumping dürfe es nicht mehr geben. Er räumte mit Blick auf die Tarifautonomie aber ein, dass der Staat Löhne nicht lenken könne.

CDU: Vergaberecht entrümpeln

CDU-Wirtschaftsexperte Waldmüller sagte, der Vergabe-Mindestlohn sei in den vergangenen Jahren immer wieder erhöht worden. Er warne davor, das Vergabegesetz als "politisches Experimentierlabor zu missbrauchen". Öffentliche Aufträge seien längst nicht mehr so attraktiv für die Wirtschaft. Das Vergaberecht müsse deshalb eigentlich "von vergabefremden Kriterien entrümpelt" werden. Unternehmen aus strukturschwachen Regionen, die ohne Schuld keine Tarifverträge anbieten könnten, würden am Ende mit dem Ausschluss von öffentlichen Aufträgen bestraft.

Linke: Mehr Tarifbindung erreichen

Anders als die CDU unterstützt die oppositionelle Linke den Kurs der SPD. Öffentliche Aufträge sollte es nur für Betriebe mit Tarifverträgen geben. Fraktionschefin Simone Oldenburg fordert die Landesregierung auf, mehr für eine Tarifbindung der Wirtschaft zu unternehmen.

