Stralsunder Buchhandlung für internationalen Award nominiert

Die Verlagsbuchhandlung "Strandläufer" in Stralsund ist für den " International Excellence Award 2023 " nominiert. Damit ist sie die erste deutsche Buchhandlung überhaupt, die es im Rennen um den " Bookstore of the Year " so weit nach vorne geschafft hat. Die Preisverleihung findet am 19. April in London statt - auf der zweitgrößten Buchmesse der Welt, der " Book Fair ". Dort kommen Verleger, Buchhändler, Literaturagenten, Bibliothekare, Medien- und Industrievertreter aus über 100 Ländern zusammen.

