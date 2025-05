Stand: 08.05.2025 06:49 Uhr Einkaufen rund um die Uhr: Neuer Dorfladen in Dabel eröffnet

Digitale Mini-Supermärkte ermöglichen das Einkaufen rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche und an jedem Tag des Jahres. In Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) öffnet am Donnerstag so ein neuer Dorfladen, der wegweisend für viele Orte in Mecklenburg-Vorpommern sein könnte. Der ehemalige Konsum wurde von der Gemeinde selbst gekauft und wird genossenschaftlich betrieben. Mit Anteilen zu je 100 Euro wurden 350 Bürgerinnen und Bürger Teil der sogenannten "Tante Enso"-Genossenschaft. Die übernimmt die Warenlieferung und die Abrechnung. Angeboten werden laut Betreiber ungefähr 3.000 Artikel, unter anderem auch beliebte Artikel aus der Region. Der Markt ist an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr geöffnet und arbeitet voll digital. Abgerechnet wird über eine Bezahlkarte. In Kernzeiten soll es aber auch Verkaufspersonal geben. Dann kann auch an der Kasse bezahlt werden. Ein weiterer genossenschaftlich organisierter "Tante Enso"-Markt entsteht derzeit in Sukow.

Weitere Informationen 2 Min Sukow bekommt wieder einen Supermarkt Der Hybrid-Supermarkt "Tante Enso" ist genossenschaftlich organisiert, einkaufen kann aber jeder. 2025 soll der Laden öffnen. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim